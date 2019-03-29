慘！被法院認定是違建 20億豪宅恐被拆除

法國豪宅「迪特莊園（Chateau Diter）」，價值在5700萬歐元（約新台幣20億元）上下，被法院認定為違建，恐面臨拆除命運。（圖擷自Save chateau diter臉書）

2019-03-29 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國東南部小鎮格拉斯（Grasse）以鄉村式的歷史遺跡而聞名，房地產開發商迪特（Pierre Diter）在當地蓋了一座巨大的豪宅「迪特莊園（Chateau Diter）」，價值在5700萬歐元（約新台幣20億元）左右，孰料卻被法院認定是違建，勒令在18個月內必須拆除。

據《CNN》報導，迪特莊園佔地17英畝（約2萬810坪），由多棟建築構成，共有18間精緻套房、2個直升機停機坪、繁花盛開的花園、噴水池和游泳池等等。

法院判決指出，迪特合法購買該塊位於保護區內的土地，其土地用途受到法律約束，但在未經授權的情形下，迪特卻私自建造豪宅。除此之外，迪特還經常在此舉辦大型聚會和活動，當地居民對此抱怨連連。

法院因此裁定，迪特1年半之內需自行拆除豪宅，豪宅每存在1天就要支付500歐元（約新台幣1.7萬元）罰金，2家負責營造的建築公司則分別被處以20萬歐元（約新台幣700萬元）和5萬歐元（約新台幣173萬元）的罰款。不過，迪特對此判決仍可以上訴。

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