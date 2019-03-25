五股垃圾山私搭焚化爐 新北環保局專案拆除

2019-03-25 14:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府環保局去年間接獲民眾多次反映，五股垃圾山一代常有大量黑煙，不定時聞到燒東西的臭味，遂展開專案調查，發現是位於中興路三段198巷內的鐵皮屋非法燃燒廢棄物，日前強制拆除，展現取締汙染源的決心。

新北市公安小組日前決議，將該處鐵皮屋、燃燒爐體及貨櫃屋等列入優先拆除對象，經完成違章建築認定後，於22日由新北市政府拆除大隊進行強制拆除。

新北環保局表示，去年6月1日便曾將該處鐵皮屋提報公安小組，進行聯合會勘，發現以貨櫃屋環繞之場地，鋪設有水泥地且私設了用來焚燒廢棄物之焚化爐，而該爐體未有任何空氣污染防制設備，稽查時現場還殘留有燃燒過後之灰燼，該等建物被認定為違章建築後，限期地主於9月30日前移除污染源，經複查，地主已拆除煙囪及爐體。

環保局表示，今年3月10日又接獲民眾通報五股垃圾山失火，並有黑煙排放，稽查員及蘆洲分局更寮派出所員警趕赴現場，發現私設焚化爐死灰復燃，不僅重新組裝爐體，又再大量燃燒廢棄物。

稽查員多次巡查探訪，有一處違法搭建的鐵皮屋十分可疑，有多個貨櫃屋疊成高達5米的圍牆，平時大門深鎖，門禁森嚴，且在路口及大門周邊都架設攝影機，似乎意圖躲避稽查。

環保局表示，新北市長侯友宜上任後強調市府團隊合作的重要，這次各局處聯手組成的公安小組祭出鐵腕，強調對非法、重大污染源將加強取締決不寬貸。

環保局表示，五股垃圾山原就是新北市各機關重點查緝違規的區域，本案業者作業都是在圍牆內，且搭建鐵皮屋、燃燒爐體及貨櫃屋來從事非法燃燒，規避查緝的意圖相當明顯。

環保局強調，民眾若發現不肖業者造成環境污染情事，應撥打市府免費專線1999，並盡可能詳述事、時、地、物，以利稽查員於最短時間內鎖定範圍稽查，將污染源徹底掃除。

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