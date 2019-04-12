藍腹鷴寶寶轉眼滿月 當起媽媽的屁蟲

2019-04-12 12:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月初，台北市立動物園台灣動物區的藍腹鷴夫妻「藍嘟嘟」與「藍山」，愛的結晶破殼而出，藍腹鷴寶寶轉眼已一個多月大，跟隨著媽媽的腳步，在活動場奔來跳去，甚至會拍拍翅膀嘗試著短距離飛行。園方提醒，敏感的藍腹鷴很怕打擾，遊客經過藍腹鷴活動場時，務必保持輕聲細語，不要嚇到牠。

藍腹鷴繁殖期平均落在每年2月中旬至7月底，雌鳥會陸續產蛋，經過一段時間的累積後，才開始啟動孵蛋模式。雛鳥大概25至28天就會破殼而出，從孵蛋到雛鳥出生後的照顧餵養，都是由雌鳥一手包辦。

園方指出，「藍山」孵蛋時，一改平時貪吃模樣，就算保育員拿著牠最愛吃的昆蟲引誘，也無動於衷。在藍腹鷴寶寶孵化後，「藍山」依然保持警戒，只要有任何風吹草動，就會馬上蹲下，讓寶寶們躲進牠的懷裡，接受溫暖的保護。

園方表示，藍腹鷴雛鳥為早熟型，破殼後沒多久就會行走，媽媽「藍山」一移動，寶寶就像跟屁蟲般，踏著小小步伐「咻~」地飛奔跟上，甚至抄了近路，拍著翅膀從枯木上飛到媽媽身邊。

保育員提供了小雞料給藍腹鷴雛鳥，曾觀察到藍腹鷴寶寶模仿學習成鳥刨開地面泥土撿食麵包蟲的行為，因採食麵包蟲技巧不成熟，「藍山」細心的把麵包蟲叼到較好採食的位置，讓寶寶能好好吃下麵包蟲，對寶寶照顧無微不至。

園方表示，藍腹鷴是台灣特有的珍稀鳥類，生活在台灣中、低海拔山區，活動的環境大多為坡度較緩且樹叢灌木較鬱密的林下陰涼處，在晨昏、有濃霧、天候不佳與光線昏暗的時候較常出沒。藍腹鷴成鳥的外觀艷麗迷人，但雛鳥與成鳥全然不同，反而長得較像小雞，身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，讓寶寶們能靠著與環境相似的保護色，安全隱藏在森林樹叢裡。

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