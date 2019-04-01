強國動物園讓工讀生扮猩猩見客 辯稱是愚人節活動！

2019-04-01 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天剛好是愚人節，但有時候鬧劇可不是人人可以接受！今天江蘇就有一名網友表示帶著小孩到當地動物園看小孩最愛的猩猩，沒想到園內一隻猩猩也沒有，看到的竟是穿著猩猩道具服的工作人員在圍欄內上竄下跳，讓人傻眼，也引起其他網友批評。

根據中媒報導，事發於江蘇省常州市的「淹城野生動物世界」，一名遊客帶著小孩到動物園，也希望讓孩子看到喜歡的猩猩，沒想到園區內不但沒見一隻猩猩的影子，園方竟直接派工作人員穿著廉價的猩猩道具服在圍欄內「耍猴戲」，讓該遊客氣到在網路上發文控訴：「淹城動物園欺騙消費者！以假充真，動物都是人扮的！」表示自己的小孩看到粉失望，「沒想到偌大的場館，一隻猩猩都沒有，只有兩個人穿著廉價的道具服上躥下跳，我花180（約新台幣800元）是為了來看這個的？！」

這起事件在網路上發酵以後，園方趕緊跳出來澄清，表示這是愚人節特別活動，目的是要讓遊客分辯「真假動物」，還說希望這次活動可以增進遊客的園區體驗，沒有事先公告才導致有遊客誤會。

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