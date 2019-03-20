開園逾30年 北市動物園 6/19~28首度休10天

2019-03-20 16:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園由圓山搬遷到木柵已經超過30年了，每年僅農曆除夕1天休園不開放，去年i-Voting開放全民網路投票，9成8的民眾贊成「增加不對外開放時間」。園方今日正式宣布，今年6月19至28日、共10天，暫停對外開放，並利用這段時間，全體總動員進行修繕，提高服務遊客的品質，同時改善園區照養環境、提升動物福祉。

園方表示，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），在全年持續營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對延長。

動物園參考國外其他動物園對於園區整體維護的各種做法，透過台北市政府i-Voting開放全民網路投票，決定「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」，為期1個月的投票，總投票數為3萬579票，同意有3萬58票，不同意的為521票。

在獲得近9成8的民眾支持之下，北市動物園自今年起首度實施增加不對外開放的時間，從6月19日至28日，共10天。

園方表示，這10天不對外開放參觀的日子，將進行園內的各項修繕工作，例如各館區動物行為豐富化器具及棲架維護或重整、遊客參觀面優化及建物粉刷、動物戶外活動場植栽修整及進行水池防漏工程、大門入口紅鶴池與兒童動物區水池清淤、遊客列車清洗及年度安檢、各高壓變電站停電檢查與更換電壓器及絕緣油等、入口收費系統電子化建置工程測試等。

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