大狗入侵！米國學校農村動物園兔、雞死傷慘重

2019-03-20 10:55

［記者王秀亭／台東報導］台東縣關山鎮農會在米國學校打造小型農村動物園，飼養雞、兔等昔日農村圈養的小動物，未料日前一隻大黃狗入侵，咬死近30隻兔、雞，米國學校校長彭衍芳說，雖然小動物遭體型較大動物咬死傷是農村生態之一，但這次實在太過慘烈。

關農米國學校4年前在園區內打造農村動物園，水池裡養魚、飼養鵝、鴨、雞、兔等，廣場上設置兔子的家，還仿兔子鑽洞習性，設置多個大型水管及木屋，日本小雞則放養在園區內，透過近距離接觸，讓親子從中學習生命教育，及愛護保護動物的觀念。

經過4年飼養，雞兔早已成群，未料日前深夜遭狗入侵，公兔全遭咬死，只剩6隻母兔，日本小雞只剩下兩隻公雞，工作人員調出監視器，發現是一隻大黃狗所為，趁深夜無人，從圍牆隙縫鑽進廣場，跳進圈養兔子的圍籬內，守在洞口，只要兔子探頭，大黃狗就朝兔子咬下去，見一隻咬一隻。

彭衍芳說，偶而會有貓、狗咬傷小型動物發生，米國學校人員皆以正常農村生態視之，這次實在是死傷慘烈，狗追逐小動物是天性，大黃狗應該純粹為了玩耍及追逐天性所致。

這幾天終於找到狗主人，已請狗主人盡可能看管好自家的狗，米國學校會再向農民及其他業者認養雞、兔，讓倖免於難的小動物不孤單。

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