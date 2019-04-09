惠明盲校師生「參觀」動物園 用這種方式認識動物！

2019-04-09 16:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館延續婦幼節歡樂連假氣氛，今天邀請40多位台中私立惠明盲校師生到台北市立動物園參觀，舉辦「動物園郊遊趣」活動，惠明盲校的學生雖然眼睛看不到，但是主辦單位精心準備各式動物玩偶、牛角標本和動物毛皮，藉由觸摸體驗、五感閱讀，讓學生們用其餘的感官認識到千奇百怪的動物世界。

國立台灣圖書館採訪編目組主任周淑惠說，台中惠明盲校的學生，對參觀動物園充滿期待，從台中搭2個半小時的遊覽車才到台北市立動物園，先搭著遊園車繞園，沿途聽取導覽人員對園區配置的介紹，雖然無法眼見為憑，但是每個人都專心聆聽，在心中建構整座動物園的初步印象。

國台圖派出許多志工為每位小朋友服務，由於參觀動物園，一般民眾也只能隔著欄杆或玻璃眺望動物，園方貼心地為學生們準備「觸摸體驗」，包括1：1比例的無尾熊玩偶，還有水牛角標本，鹿皮、鹿角等，惠明盲校教導主任費峻鴻說，參與的學生從國小到20多歲的日托班學生都有，每個人前一天就都興奮到睡不著，很高興能參加國台圖舉辦的五感體驗活動。

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