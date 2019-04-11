我們與惡的距離爆紅 中國網友跪了：希望台灣文化獨立

2019-04-11 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕探討無差別殺人事件後續效應的電視劇《我們與惡的距離》叫好又叫座，不僅在台灣引起廣泛討論，在中國網路世界也有口皆碑。目前該劇在中國豆瓣電影網站獲得9.4分的好評，是今年華語劇的最高分，中國網友直呼「跪著看完」、「 希望台灣保持文化上的獨立性」、「打爆大陸編劇的頭」。

根據豆瓣電影的評分資料，截至今日已有1萬2698人給予評價，其中73.7%的網友給予滿分五星好評，總分高達9.4分，是今年華語劇的最高分。

中國網友紛紛發表短評「無論以後的發展怎樣，希望台灣保持文化上的獨立性」、「台劇質量都已經拍到這個深度了，國產劇還在拍什麼家長里短，情情愛愛」、「大陸爭點氣啊，台劇都拍得這麼深刻了」、「打爆大陸編劇的頭！台劇都拍到這種深度了，你們改編個言情小說還要爛尾」、「台灣編劇的抱負、業務能力和社會責任感我們看到了，大陸的編劇基本還在風花雪月和家長里短一地雞毛里昏睡不醒」，幾乎一面倒好評。

《我們與惡的距離》是由公視推出的社會寫實劇，由林君陽執導、呂蒔媛編劇，賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁等人主演，故事主要描述一場無差別殺人事件後，被害者家屬、加害者家屬、律師、媒體等看待此悲劇的不同角度。

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