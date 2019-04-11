天主教友捐無障礙長照專車 首位華人教廷大使見證

2019-04-11 22:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕偏鄉醫療資源已極待提昇，還有交通不便這個隱憂，屏東縣佳冬鄉的天主教賴姓教友深感偏鄉交通困擾，今天捐出以母親聖名「加大利納」命名的長照服務專車給守護南屏東的枋寮醫院，退休後居於屏東的天主教總主教葉勝男特地前來見證，而捐贈者則是為善不欲人知，低調表示希望能把媽媽的大愛傳承下去。

「常見6旬翁抱著9旬老父老母從輪椅上來就醫，令人鼻酸！」枋寮醫院表示，枋寮醫院推動社區醫療與照護如長期照護服務據點、失智據點與送餐服務等，但服務區域除枋寮鬧區外，不少都是大眾運輸不便的偏鄉，尤其路途遙遠，供年長者尤其乘坐輪椅長者的無障礙計程車或公車少見，就醫困難重重，枋寮醫院雖派有多部車輛運輸，但所需服務量仍持續增加而出現缺口。

母親生前曾受枋寮醫院照顧的佳冬天主堂賴姓教友深感偏鄉交通資源的不足，他決定傳承媽媽生前推動平衡城鄉差距的教育幼童使命，捐贈1台造價約250萬元的長照專車，搭配全自動無障礙平台，可固定3副輪椅，並以其母聖名「加大利納」為名捐贈，今天院方請來退休後居於屏東孝愛仁愛之家的首位華人教廷大使葉勝男到場見證，以天主教的祝聖儀式彰顯賴姓教友感念親恩善心與回饋社會的意義。

葉勝男則說，枋寮醫院照顧民眾及天主教神職人員的健康不遺餘力，感謝枋寮醫院對偏鄉地區所提供的醫療服務。

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