中國強拆天主教堂 吳釗燮：違背人性、野蠻攻擊

2019-04-07 17:33

〔即時新聞/綜合報導〕中國打壓宗教不遺餘力,陝西省天主教鳳翔教區千陽教堂4日在警方監督下夷為平地,讓不少曾受惠於教堂的民眾悲痛不已。我外交部長吳釗燮今(7)日下午在推特發文表示,這是違背人性且對宗教自由的野蠻攻擊。

吳釗燮週日下午在外交部推特分享一段千陽教堂遭拆除的影片,片中字幕寫著「千陽教區被陝西省政府摧毀」,可聽到有民眾見到教堂被怪手無情拆除而泣不成聲。

吳釗燮在推特用英文發文表示,這是違背人性且對宗教自由的野蠻攻擊,他並在文中標註美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback),指出此舉是蔑視其所提出應有真正寬容與理解的訴求。

吳釗燮指出,沒有人應為信仰而受苦,自由為所有人提供救贖。

This is a savage attack on #ReligiousFreedom & a crime against humanity. It also pours scorn on the call by @IRF_Ambassador Brownback for genuine tolerance & understanding. NO ONE should suffer for their belief & faith. Freedom offers salvation for all! JW pic.twitter.com/OHglGqal6W