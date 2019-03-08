台灣並不「孤立」！ 教宗特使：須在對話中尋找道路

2019-03-08 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各特使、教廷萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）日前來台訪問，結束後表達訪台的感想，認為台灣雖然跟許多國家沒有外交關係，但不會將台灣的處境稱為「孤立」。

費洛尼樞機主教1日到台灣雲林參加全台聖體大會，後來轉往澳門、香港訪問，結束4天的訪問行程後，返抵羅馬接受《梵蒂岡新聞網》專訪談及此次訪問感想。

被問到台灣目前的外交處境，費洛尼樞機說，他不會稱台灣為「孤立」，台灣雖然跟許多國家沒有外交關係，卻維繫了商業、社會、文化和學術關係，這些關係極為重大，不能縮減為只談外交類型，台灣必須在對話中尋找自己的道路。

對於教廷最近與中國針對主教任命簽署協議，是否會影響台梵關係？費洛尼樞機表示，他確實注意到台、港、澳遇見的主教、神父和一般信徒積極關注這件事，陳年的問題顯然不會一朝一夕就解決，這不代表基礎不佳，但各方的對話有待加強，不僅教會內部存在許多問題，教廷和中國之間也是如此。他強調，某些個案自然得視情況而定，因為不能只用負面詞彙、完全從負面角度來探討。

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