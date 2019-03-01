盼促進台梵交流 正副總統先後接見教宗特使

2019-03-01

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨日接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼樞機主教一行時表示，台灣和教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，未來將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。總統並強調，台灣教徒們也非常期盼教宗能親自訪台，帶來天主至高的祝福。

蔡︰台灣教徒們盼教宗能訪台

費洛尼樞機主教這次擔任教宗特使，來台親自主持全國聖體大會，蔡總統昨接見後，副總統陳建仁也安排接見，由總統及副總統先後晤談，相當罕見，這也顯示台灣高度重視與教廷之間的合作關係。

總統說，梵蒂岡和台灣曾多次合辦跨宗教交談會議，希望透過費洛尼樞機主教的來訪，促進台梵之間更多的了解和交流。對於教宗方濟各常提到「以對話取代暴力是最好的方式」，她非常認同，這也是民主台灣的信念。未來，台灣將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。

費洛尼樞機主教 將主持全國聖體大會

陳建仁於接見時表示，費洛尼樞機主教來台主持全國聖體大會，這是台灣天主教會及教友的莫大福氣。他太太、女兒和兩個孫子也將參與大會，並且都很渴望見到費洛尼樞機主教。副總統說，台灣的教會也渴望和教廷共同合作，讓中國的天主教徒未來也能加入全球天主教教徒的行列。

我天主教會主教團去年五月赴教廷述職時，曾邀請高層來台主持該大會。今年一月，教宗正式指派教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教為特使來台。費洛尼今將出席我天主教會在雲林縣立體育館舉辦的「第四屆全國聖體大會」閉幕典禮，副總統陳建仁也預定出席。

聖體大會是天主教會重要宗教活動，台灣天主教會自民國一百年起，每二至三年由台灣七個教區輪流舉辦全國聖體大會，第四屆大會輪由嘉義教區主辦。

費洛尼樞機主教訪台期間也將會晤台灣主教團、主持斗六聖玫瑰天主堂彌撒及安養院聖家納家園開幕典禮、參訪天主教輔仁大學附設醫院、輔仁聖博敏神學院及台灣總修院等多項天主教福音傳播行程，在台灣停留至三月三日。

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