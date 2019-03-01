天主教全國聖體大會大進場 場面莊嚴

2019-03-01 15:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕天主教全國聖體大會今天在雲林舉行，教宗方濟各指派費洛尼樞機主教擔任特使，並進行證道，主持感恩聖祭、聖體遊行及降福，下午從雲林縣議會出發，數百名神職人員及爵士、騎士、主教列隊步行進入體育館，場面莊嚴殊勝。

天主教全國聖體大會在國內每2到3年才舉行一次，大進場的場面更是罕見，由269名神父、100名爵士與騎士、11名主教及教廷特使依序排列，由雲林縣議會大門出發，步行進入大會會場，雖然遊行距離不長，過程莊嚴，讓人大開眼界。

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