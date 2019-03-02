天主教教宗特使談台梵情誼 「來傳達手足之情」

2019-03-02 16:48

［記者林宜樟／嘉義報導］天主教教宗方濟各特使、宗座萬民傳信部部長樞機主教費洛尼到訪台灣，今天參加嘉義縣大林鎮安納家園及雅敬日間照顧中心房舍祝福典禮暨聖像揭幕儀式，對於台灣與梵諦岡的交誼，費洛尼表示來此傳達手足之情，而人類是個大家庭，在大家庭中有不同團體，教會促進手足情誼，是相互包容的。

費洛尼與梵諦岡駐華大使代辦高德隆、嘉義教區主教鍾安住、嘉義縣社會局長李政毅、大林鎮長簡志偉等今天等參加聖像揭幕儀式，崇仁醫專學生唱歌及表演啦啦隊舞，天主教采琪合唱團、鷹展合唱團、聖心打擊樂團及安道大埔千歲團等演出，並由費洛尼進行祈福、灑聖水等。

費洛尼受訪時說，很榮幸代表教宗來到台灣，表達對台灣的關懷，這種關懷是普世性的，教會促進手足情誼，也包含對岸的教會兄弟姊妹，手足情誼是包容而不是排斥；安納之家照顧許多容易被遺棄、排斥的老人家，教會以此來表達兄弟情誼，一個社會的包容性越高，就會更加穩定發展。

他也說，很榮幸能見到台灣的總統、副總統、外交部長及各官員，教宗傳達尊重、關懷與欣賞的訊息；媒體詢問費洛尼教宗是否有可能訪台，費洛尼說，自己並非教宗秘書，也不負責規劃教宗行程，不知道教宗是否會訪台，但如果決定訪台，「我也會很高興，但我不能替他決定」。

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