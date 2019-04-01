褻瀆上帝？！ 波蘭神父焚燒《哈利波特》、凱蒂貓傘

2019-04-01 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭北部城市科沙林（Koszalin）的神父們昨日公開燒毀他們認為「褻瀆上帝」的物品，其中包括風靡全球的《哈利波特》系列小說。

《法新社》報導，透過手機簡訊傳教的天主教福音教派基金會「來自天堂的簡訊」（SMS from Heaven），其臉書頁面發布了數名神父抬著一箱書籍和其他物品，包括一個具非洲風的面具，到教堂外的火坑燒毀。

神父們在臉書發文中引用聖經經文，一段勸告信徒摧毀上帝的敵人內容，包括「用火燃燒偶像」的段落，表示「我們遵守這個約言」

臉書發布的照片顯示，除了《哈利波特》系列小說被燒毀，被認為「褻瀆上帝」的物品還有印有Hello Kitty（凱蒂貓）圖案的傘、印度教相關的雕像和其他物品等。

對此，有網友在發文留言處說，「我想相信這是一個笑話...這是認真的嗎？人們在某種病態的儀式焚燒21世紀的奇幻小說？」另有網友表示，「我難以置信我們竟然如此的落後！」

1997年起陸續推出的《哈利波特》系列小說，有時會引起宗教人士和保守派的批評，他們認為這是在關注「巫術」。

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