培養電競產業人才 明台高中砸600萬打造電競中心

2019-04-11 22:32

〔記者陳建志／台中報導〕2019年全球電競市場規模預估超過10億美元，明台高中為培養電競人才，去年正式招收電競產業專班，今年並將增加一班，為了讓學生感受臨場比賽氣氛，斥資6百萬打造比賽級的電競中心，並架設高速光纖專線，今天舉行啟用典禮。

明台高中副董事長林承峯說，電競產業蓬勃發展，學校去年首度招收電競產業專班，46個名額很快就額滿，今年又增加一班，將招收92名學生，強調電競不再只是傳統認知的「打電動」，學校安排電競選手、網紅直播、賽事規劃、電商企劃等4大課程主軸，培養國內比賽選手，以及播報、裁判、行銷、推廣等電競人才。

明台高中董事長林芳媖也說，電競在2022年的亞運已列為正式競賽項目，科技進步迅速，為了讓學生能與世界接軌，在學校設置電競中心，未來會持續更新設備，讓學生在最好的環境下學習，不論是升學還是就業都能有很好的出路。

電競專班指導老師張景貿說，電競隊平時會藉由練習培養默契，教導正確的心態，今年參加全國英雄聯盟高中組比賽，已經順利打進前8強，將繼續朝冠軍邁進。

明台電競隊長張智傑說，平時5名隊友常聚在一起練習培養默契，最困難的就是培養正確的心態，在對戰時不會被對方影響，非常感謝學校提供這麼好的設備讓大家練習。

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