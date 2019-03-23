國中生「傳說對決」！電競菁英挑戰賽 奪冠的是…

2019-03-23 20:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商為了讓國中生及早了解電競產業發展，今天（23日）舉辦第1屆「傳說對決」國中生菁英挑戰賽，吸引中、彰、投地區超200名同學組隊參賽，眾人埋首遊戲對戰，空檔時間則與同好換交換遊戲心得，提升技術，會場氣氛熱絡。

電競深獲年輕族群喜愛，立法院也通過運動產業發展條例，將電子競技正式納為運動項目，同德家商跟上時代潮流，去年成立電競才藝班及電競校隊，斥資數百萬元與微星科技合作，打造中部高職唯一一座訓練中心，為讓國中端的同學及早了解電競產業發展，今天舉辦首屆「傳說對決」比賽。

中、彰、投逾200名同學一早齊聚電競教室，集中精神在手機電競遊戲中，比賽為5人1組，選定遊戲角色即展開分組對戰，比賽1場定勝負，只要攻下敵人的城堡即獲勝，經過一整天的初賽、複賽、決賽，由員林國中奪下首屆冠軍。

同德校長林元貴說，比賽目的不但提供國中端學生發揮的舞台，對電競產業有興趣的同學也能了解未來趨勢及發展方向，學校也會提供最好的學習環境幫助同學圓夢，今年高三的電競選手林建瑞，以高中生身分參與職業電競隊，日前在「無限法則」台灣區資格選拔賽勇奪冠軍，4月初就要代表台灣前往泰國參加世界總決賽，繼續為校、為國爭光。

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