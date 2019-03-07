樹德科大與狼谷競技台 簽約產學合作

2019-03-07 22:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學擁有全台最完善培訓電競教育人才的電競城，狼谷競技娛樂台今天與該校簽訂產學合作結盟契約書，每年預計媒合40名同學至該台實習與就業。

樹德科大設有電競產業管理學士學位學程，校方去年斥資2400多萬元完成超立方國際電競館賽事主場館、電競選手培訓館、電競主導播培訓館和影音後製工程館四座館舍，堪稱是全台最完善培訓電競教育人才的電競城。

動畫與遊戲設計系主任蘇中和表示，電競產業管理學士學位學程培訓的概念，首重「電競主導播培訓」與「影音後製工程節目製作」，人才的培育占80%授課比例，其次才是電競選手的養成占20%，校長陳清燿表示，全球最大遊戲直播平台Twitch用戶數高達1億人，光在台灣每個月不重複的訪客就有450萬人次，電競直播市場商機龐大，電競學程後製部分的課程將再行切割，以分組的方式學習，讓學生更有效率提昇專業能力，畢業後立刻與產業接軌。

電競協會秘書長洪梓硯說，未來計畫在樹德科大成立電競裁判與教練考照中心，因電競產業領域相當廣泛，電競選手只是其中一項，最重要的是須有對應賽事內容製作能力的後端人才，包含賽事轉播、媒體頻道、運動賽事剪輯、影像剪輯及數位行銷與傳播課程，其中，數位行銷與傳播課程又涵蓋賽事規劃、策展、網路社群經營、賽事行銷與運動心理、周邊商品設計等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/