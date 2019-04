打CS電競賽狂被中國觀眾報位 澳洲選手這樣做被讚爆

2019-04-07 19:41

〔即時新聞/綜合報導〕中國上海最近舉辦《絕對武力》的「SLI聯賽第7賽季」,集結全球最強隊伍競爭50萬美元(約台幣1540萬元)的獎金,1名澳洲選手不滿中國觀眾不斷給敵方報位,直接舉起右手比出中指,被台灣網友讚爆。

綜合外媒報導,來自澳洲的「Renegades」戰隊成員尚恩.凱維(Sean Kaiwai)在比賽時,正在與敵對的派翠克.林德柏格(Patrik Lindberg)在遊戲中拿著槍找尋彼此,要先拿下對方的人頭,但台下的中國觀眾卻不斷的給林德柏格報出凱維的所在位置,試圖要害凱維輸掉比賽。

最終「Renegades」戰隊以13比11的數字贏過敵隊,「Renegades」戰隊獲勝後與對手握手並彼此相互道賀,接著凱維目光看著坐在觀眾席上的人們,抬起他的右手臂,對他們比出中指,引發中國觀眾揣測他「辱中」,紛紛揚言要抵制凱維的賽事。

凱維隨後也在推特上證實,自己比中指不是要辱罵敵隊,「這是要給那些坐在觀眾席裡,不斷報出我位置的渾蛋們。」台灣網友們相當讚賞凱維的言行舉止,相繼留言指出「做得好阿」、「沒水準的中國人,被比中指剛好而已」、「超猛,希望他可以平安回國」。

凱維推特全文

Wasn't pulling the fingers towards @NiPGaming

Nothin but love for those players.

It was to the dickheads in the crowd screaming out my position ????