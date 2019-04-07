打CS電競賽狂被中國觀眾報位 澳洲選手這樣做被讚爆

2019-04-07 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海最近舉辦《絕對武力》的「SLI聯賽第7賽季」，集結全球最強隊伍競爭50萬美元（約台幣1540萬元）的獎金，1名澳洲選手不滿中國觀眾不斷給敵方報位，直接舉起右手比出中指，被台灣網友讚爆。

綜合外媒報導，來自澳洲的「Renegades」戰隊成員尚恩．凱維（Sean Kaiwai）在比賽時，正在與敵對的派翠克．林德柏格（Patrik Lindberg）在遊戲中拿著槍找尋彼此，要先拿下對方的人頭，但台下的中國觀眾卻不斷的給林德柏格報出凱維的所在位置，試圖要害凱維輸掉比賽。

最終「Renegades」戰隊以13比11的數字贏過敵隊，「Renegades」戰隊獲勝後與對手握手並彼此相互道賀，接著凱維目光看著坐在觀眾席上的人們，抬起他的右手臂，對他們比出中指，引發中國觀眾揣測他「辱中」，紛紛揚言要抵制凱維的賽事。

凱維隨後也在推特上證實，自己比中指不是要辱罵敵隊，「這是要給那些坐在觀眾席裡，不斷報出我位置的渾蛋們。」台灣網友們相當讚賞凱維的言行舉止，相繼留言指出「做得好阿」、「沒水準的中國人，被比中指剛好而已」、「超猛，希望他可以平安回國」。

凱維推特全文

Wasn't pulling the fingers towards @NiPGaming

Nothin but love for those players.

It was to the dickheads in the crowd screaming out my position ???? — Sean Kaiwai （@GratisfactionNZ） 2019年4月5日

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