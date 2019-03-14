8.88公尺！全台最長提拉米蘇 義大利主廚率明台學生創紀錄

2019-03-14 19:51

〔記者陳建志／台中報導〕明台高中為了讓學生學習到最傳統的義式廚藝，邀請義大利主廚費拉里尼到校，進行為期兩週的地中海美食週主廚課程，並在40名學生協助下，耗費6小時，製作出長8.88公尺、可提供150人享用的全台最長提拉米蘇，今天由董事長林芳媖、副董事長林承峯等人一起切開，讓大家享用。學校並宣布，今年獲教育部核准開設國際餐飲廚藝班，將招收30名國中畢業生，培育成國際餐飲廚藝人才。

林芳媖說，為了讓餐飲科和烘焙科的師生不用自費花錢出國到義大利，就能學到義大利和歐洲最頂級、道地的廚藝，不惜重金禮聘3位義大利的名廚到校指導教學。

林承峯說，明台高中從事餐飲教育20多年，今年獲教育部核准，進行特色招生，成立全台首創的國際餐飲廚藝班，預計錄取30名國中畢業生，未來每週將至少有1天是由外師授課，接受義大利、新加坡、日本主廚課程，同時接受英、日語會話訓練，以最好的資源嘉惠所有學子，培養國際級的餐飲人才，投入國際餐飲連鎖業、國際觀光旅館和國際旅遊市場，16日舉行招生說明會，18到22日接受報名。

而為期2週的地中海美食週主廚課程，聘請到目前任教義大利DIEFFE學院，並是APCI義大利專業廚師協會代表，還曾擔任義大利Serramazzoni酒店行政主廚的費拉里尼，到校指導師生製作最道地的義式甜點。

費拉里尼昨天帶著40名學生，花了6小時製作提拉米蘇，在今天組合成長達8.88公尺的全台最長提拉米蘇，費拉里尼說，這次製作出創紀錄的提拉米蘇，最難的部分是其中的鮮奶油，很開心有40個學生協助，讓它順利完成。

這條長達8.88公尺的提拉米蘇，由明台高中董事長林芳媖、校長林垂益、副董事長林承峯和義大利貿易處處長、歐洲商會會長等人現場切開，和現場150位賓客分享，大家都很開心，可以品嚐到最道地的義式甜點。

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