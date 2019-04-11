澎湖海上花火節4/18鄉登場 賴峰偉到觀音亭祈福

2019-04-11 21:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節即將在18日登場，澎湖縣政府宣布全部22場次都在馬公市觀音亭休憩園區施放，澎湖縣長賴峰偉今天在旅遊處長陳美齡等人陪同下到觀音亭上香，祈求活動圓滿成功，讓遊客都能有一個安全、快樂的美好旅程。

創辦澎湖國際海上花火節的賴峰偉，今年重新執政，他說，花火節是澎湖最具代表性的國際觀光活動，每年吸引超過數十萬人次參與盛事，今年力求轉型創新，採用低碳、環保煙火，除引進科技水幕、國際煙火，還加碼22場次無人機燈光秀，要帶給遊客全新體驗及感受。

今年所有場次都已確定在觀音亭舉行，雖然擁有博士頭銜，但賴峰偉也不能免俗，今天在旅遊處長陳美齡、觀音亭主委王順輝陪同下，專程至觀音亭以鮮花、素果、上香祝禱，賴峰偉祈願花火節活動圓滿順利，諸事平安，過程簡單隆重，莊嚴肅穆，希望一掃去年存放未爆彈的東衛彈藥庫爆炸陰霾，一切都能平安順利。

邁入第17年的澎湖國際海上花火節，一向是澎湖觀光盛事，今年煙火號稱低碳環保，但外界有人質疑未通過檢驗，陳美齡嚴詞駁斥，旅遊處與煙火廠商簽約都要求提供符合標準檢驗證明，同時全程會同澎湖縣政府消防局嚴格把關，至於外界另一質疑時間短、經費增加的問題，陳美齡說，時間長短不是問題，而是緊湊精彩度，歡迎民眾欣賞後提供建言，有信心讓遊客驚豔！

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