全球瘋黑洞！Google也搶搭熱潮 首頁換上黑洞繪圖

2019-04-11 17:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕事件視界望遠鏡EHT（Event Horizon Telescope）團隊昨天公布人類史上第一張黑洞照片後，全球都在「瘋黑洞」，Google首頁也放上黑洞的圖式，點擊就會顯示黑洞相關資訊。

EHT團隊於2017年組成，有20個國家、超過200個研究者參與，台灣中研院院士賀曾樸、和中研院天文所訪問學者井上允都是EHT董事，EHT目標是透過將各地電波望遠鏡連線方式，取得黑洞影像，昨天公布首張黑洞照片後，引起全球瘋黑洞的熱潮，就連Google首頁都換上這張照片的繪圖版。

昨天EHT公布的黑洞影像，是位於M87星系中心的超大質量黑洞，M87星系黑洞與地球相距5500萬光年，質量為太陽的65億倍，中研院天文所副研究員浅田圭一說，拍攝到的黑洞影像外圍呈現新月狀亮環，中央部分呈現黑暗，藉由亮環勾勒出中間黑洞的圖像，整體大小為42個微角秒，跟目前電腦模擬的黑洞影像符合，而且7天觀測期間每天都得到一致影像，4個團隊使用3種不同方式計算，都得到一致的影像。

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