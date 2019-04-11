如何解讀人類史上第1張黑洞照片？ 關鍵在這2點

2019-04-11 14:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕如何解讀人類史上第一張黑洞照片？中研院天文所表示，證實有旋轉的超大質亮黑洞存在，也再次證明愛因斯坦相對論是正確的。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope）團隊從2017年組成，有20個國家、超過200個研究者參與，台灣中研院院士賀曾樸、和中研院天文所訪問學者井上允都是EHT董事，EHT目標是透過將各地電波望遠鏡連線方式，取得第一張黑洞影像。

昨天EHT公布的黑洞影像，是位於M87星系中心的超大質量黑洞，M87星系黑洞與地球相距5500萬光年，質量為太陽的65億倍。

中研院天文所副研究員浅田圭一表示，拍攝到的黑洞影像外圍呈現新月狀亮環，中央部分呈現黑暗，藉由亮環勾勒出中間黑洞的圖像，整體大小為42個微角秒，跟目前電腦模擬的黑洞影像符合，而且7天觀測期間每天都得到一致影像，4個團隊使用3種不同方式計算，都得到一致的影像。中研院天文所補充，白話來說，這個黑洞大小直徑約180億公里。

中研院客座專家中村雅德表示，從拍攝到的影像，可以看到黑洞不對稱的亮度變化，底部是亮的上面暗的，圍繞黑洞附近的氣體以非常快的速度運動，由這個不對稱圖形可以知道，黑洞以順時鐘旋轉，因此發表的結果，強烈支持M87星系中心有旋轉的超大質量黑洞是存在的。

中村雅德說明，M87黑洞影像中央區的亮度比周圍暗了至少10倍，證實觀測到黑洞暗影，而且觀測資料使用多種不同的校正技術和成像方法，都會得到非對稱環，證實結果並非人為瑕疵所造成，整體而言，影像和相對論所預期的旋轉黑洞產生的陰影相符。

中研院長廖俊智昨天也強調，這次拍攝結果，再次證明愛因斯坦相對論是正確的，也證實台灣在本世紀重要科學發現佔有一席之地。

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