倒數計時！黑洞曝光全球記者會 今晚中研院線上直播

2019-04-10 19:53

中研院YouTube直播EHT全球記者會：

〔記者簡惠茹／台北報導〕人類史上第一張黑洞照片公開倒數1小時！黑洞照片即將在今天晚上9點5分首度曝光，台灣、比利時、日本、中國、美國、智利6國同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）記者會，中研院也將透過YouTube線上直播，其中台灣在拍到黑洞的成果中扮演關鍵角色。

中研院、科技部今天晚上和國際大型黑洞觀測計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）中的其他5個國家，同步舉行重大成果記者會，台灣記者會由中研院長廖俊智主持，會中將公開人類史上第一張黑洞照片，目前黑洞影像都只能透過模擬取得，尚未真實看到實際模樣。

中研院天文所長期投入對黑洞的研究，參與 EHT 的觀測工作已經歷數年的時間，這次EHT成果發表結果源自於全球 8 個觀測站實行觀測，其中包括中研院有3個參與的觀測站，在夏威夷運轉的 「次毫米波陣列望遠鏡」 、東亞天文台的「 詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡 」（James Clerk Maxwell Telescope，JCMT），還有一同合作建造的智利 「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」（Atacama Large Millimeter Array，ALMA）。

EHT是一個國際合作計畫，目標是透過全球各地眾多電波望遠鏡相連，形成高影像解析度的全球陣列，觀測星系中的超大質量黑洞，並取得人類史上首張黑洞圖像，人類史上首張黑洞照片即將在今晚公開。

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