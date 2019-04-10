人類史上第一張黑洞照片 今晚9點台美等6國記者會同步公開

2019-04-10 07:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕人類史上第一張黑洞照片即將在今晚9點曝光，台灣、比利時、日本、中國、美國、智利6國將同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）記者會，其中台灣改裝架設的地表最強望遠鏡「格陵蘭望遠鏡」從去年加入計畫，不但是北極圈內第一個次毫米波天文觀測站，還能抵抗零下71度的低溫。

中研院、科技部今天晚上9點將和國際大型黑洞觀測計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）中的其他5個國家，同步舉行重大成果記者會，台灣記者會由中研院長廖俊智主持，會中將公開人類史上第一張黑洞照片，目前黑洞影像都只能透過模擬取得，尚未真實看到實際模樣，中研院臉書也會直播。

中央研究院天文及天文物理研究所花費7年時間，從2011年起，與哈佛大學「哈佛—史密松天文物理中心」天文團隊合作架設格陵蘭望遠鏡，前年終於克服氣候條件成功設置，成為全世界唯一位於北極圈內的次毫米波天文觀測站，去年4月台灣正式加入「事件視界望遠鏡」（EHT）全球陣列觀測計畫，透過世界各地眾多電波望遠鏡連線，達成地表最強影像解析能力，以觀測星系中的超大質量黑洞。

台灣正式加入觀測黑洞計畫後，去年記者會中天文所研究員陳明堂受訪時指出，2011年美國國家科學基金會等單位授權研究團隊，使用ALMA北美團隊興建的12公尺原型機望遠鏡，團隊將望遠鏡重新改裝，以適應酷寒環境，搬遷到格陵蘭使用。

到目前為止，全世界尚未有任何研究團隊取得黑洞相關影像。陳明堂當時表示，格陵蘭望遠鏡主要目標是距離太陽系約5000萬光年的「M87星系」黑洞，體積比銀河系還大上1000倍，格陵蘭望遠鏡透過與其他電波望遠鏡相連形成的陣列，影像解析能力比全世界最強的光學望遠鏡還高1000倍，解析度相當於從地球上可以清楚看到月球上的一顆棒球，用來觀測星系中的超大質量黑洞，取得畫面指日可待。

經過1年左右的時間，人類史上首張黑洞照片即將在今晚公開，台灣、比利時、日本、中國、美國、智利天天文物理學家將在台灣時間今晚9點公開人類史上首張「直接觀測」黑洞的影像，全球6國同步發表「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫最新取得的重大成果。

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