中研院明天直播「黑洞」 龍應台：怎會不如蔡賴韓柯口角

2019-04-09 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央研究院明天晚間8點30分將召開「事件視界望遠鏡」全球記者會，此項計畫將一窺「黑洞到底長什麼樣子？」中研院也會在臉書、Youtube等平台和全球觀眾同步收看直播；前文化部長龍應台不滿此項活動鮮少媒體報導，怒批：「這麼『天大』的突破，怎麼會還不如蔡賴韓柯趙錢孫李的口角呢？」

綜合媒體報導，中研院與世界各國頂尖學者組成的「視界事件望遠鏡」合作計畫，集合了全球在望遠鏡領域的心血結晶，建造了一個「口徑如一個地球大的望遠鏡」，要向全球觀眾直播，人類第一次看見宇宙黑洞的照片。

「視界事件望遠鏡」是利用特長基線干涉技術，同時觀測黑洞某個方位，再將畫面拼湊起來，就能得到一個口徑等於一個地球一樣大的望遠鏡。此項技術的解析能力如同「站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞。」

中研院與去年就與哈佛大學天文團隊合作了「格陵蘭望遠鏡計畫」，透過全球各地眾多電波望遠鏡相連，形成高影像解析度的全球陣列，其影像解析能力比全世界最強的光學望遠鏡還高1000倍。台北因此成為與美國華盛頓、中國上海、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京等6座全球直播城市之一。

龍應台除了呼籲大家明晚8點半一起收看中研院的直播外，也開炮表示，「我為什麼要每天知道誰跟誰配、誰又『嗆』誰了呢？煩死人了。這麼重要的國際貢獻，為什麼不給中研院鼓掌喝采？這樣天大的突破，怎麼會不如蔡賴韓柯趙錢孫李的口角呢？」

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