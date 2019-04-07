黑洞影像4/10首度公開

2019-04-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕台灣、比利時、日本、中國、美國、智利天天文物理學家即將公開人類史上首張「直接觀測」黑洞的影像，預計台灣時間十日晚間九時於全球六地同步發表「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫最新取得的重大成果。此前，科學家根據各種假說「模擬」黑洞可能情況，但從未能親眼見識到黑洞的實際模樣；取得「黑洞影像」堪稱天文學界的重要里程碑。

中研院天文所去年四月加入

全球逾兩百名研究者參與的「事件視界望遠鏡」計畫，透過連線世界各地眾多電波望遠鏡，達成地表最強影像解析能力，以觀測星系中的超大質量黑洞，解開愛因斯坦「廣義相對論」未解之謎。中研院天文所主導、全世界首座架設在北極圈內的次毫米波天文觀測站「格陵蘭望遠鏡」（GLT），去年四月已正式加入此項國際大型黑洞觀測計畫。

美國亞利桑那大學天文物理學家普薩爾蒂斯（Dimitrios Psaltis）告訴路透，「事件視界望遠鏡」針對兩個「超大質量黑洞」觀測，分別是位在銀河系中心、距地球二．六萬光年、質量約為太陽質量四百萬倍的「人馬座A*」，及位在室女座星系團、距地球五千四百萬光年的巨型橢圓星系「M87」中央，一個質量約為太陽質量卅五億倍的黑洞。

「事件視界望遠鏡」計畫利用特長基線干涉技術（VLBI），協作北極圈、墨西哥、智利、西班牙、夏威夷等遍布全球的眾多毫米或次毫米波陣列望遠鏡，解析度相當於可從地球上清楚看見月球上的一顆高爾夫球。以相當於「事件視界」的角解析度，直接觀測黑洞及其周遭，係天文學上的最終極觀測目標之一；這種高解析度，據信將帶來更多前所未有的科學發現。

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