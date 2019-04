黑洞照片看起來像失焦？ 專家曝背後原因

2019-04-11 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕人類史上第1張黑洞照片昨天(10日)首度曝光,可是照片一出卻引起許多人討論,質疑「怎麼看起來糊糊的好像失焦」。對此,國立自然科學博物館館長孫維新出面解釋原因,直言這是全球頂尖科學家日以繼夜奮鬥而來的成果,已經很不容易。

根據《聯合報》報導,孫維新表示,這次的照片出自於M87星系的中心,科學家早在數十年前就以理論判斷出該處有1個黑洞。但關鍵在於,這顆黑洞非常非常小,要從地球看到M87中心的這顆黑洞,「就像是從地球看月亮上的1顆棒球」這麼難。由於以前天文望遠鏡的解析力不足,觀測上會受到黑洞周邊光源干擾,「照出來就只能看到一片光」。

孫維新進一步強調,「現在我們終於看到那顆黑球(黑洞)」,這代表人類已經大幅提升了望遠鏡的解析力、靈敏度,讓望遠鏡技術達到了新的層次。而且,呈現在世人眼前的這幅黑洞影像,也再次證實科學家過去提出的理論都確切無誤。

孫維新也說,一般民眾看到照片確實可能一頭霧水,會納悶「這就是我們所拍到的東西嗎(That's the only thing we get?)」。但他希望民眾了解,人類從過去只能看見一整片光,到現在已經可以看到那片光裡面的黑洞,是科學知識和技術的長遠累積,這才是黑洞照片真正令人感動的地方。

