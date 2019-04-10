影像曝光！人類史上首度看到黑洞！台灣扮演關鍵角色

2019-04-10 21:46

首次上稿 21:05

更新時間 21:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕人類史上第一張黑洞照片今天晚上9點5分首度公開，台灣、比利時、日本、中國、美國、智利6國同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）記者會，當黑洞照片公開，現場響起一片掌聲！

在這個「事件視界望遠鏡」計畫中，台灣參與其中3個電波望遠鏡的營運或建造，中研院長廖俊智表示，希望告訴國人，台灣在本世紀重要科學發現已經占有一席之地。

中研院、科技部今天晚上和國際大型黑洞觀測計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）中的其他5個國家，同步舉行重大成果記者會，台灣記者會由中研院長廖俊智主持，會中公開人類史上第一張黑洞照片，目前黑洞影像都只能透過模擬取得，尚未真實看到實際模樣。

廖俊智表示，今天會中宣布本世紀重大天文及物理學界發現之一，發布事件世界望遠鏡的第一個科學成就，EHT為人類拍下第一張黑洞影像，中研院天文所負責EHT其中4個望遠鏡的建設和運轉，經費來源來自中研院和科技部，透過這次發表會，希望告訴國人，台灣在本世界重要科學發現佔有一席之地。

EHT計畫從2017年展開，目標是透過全球各地眾多電波望遠鏡相連，形成高影像解析度的全球陣列，以特長基線干涉技術（VLBI），觀測星系中的超大質量黑洞，並取得人類史上首張黑洞圖像，EHT是全球第一個以結合各地電波望遠鏡的方式來拍攝黑洞，各地電波望遠鏡形成長達1萬公里基線是這次拍攝成功的關鍵因素，而這次拍攝到的黑洞影像，更耗費1年半的時間解析而成。

中研院天文所從2017年就加入EHT，這次EHT成果發表結果源自於全球 8 個觀測站實行觀測，其中包括中研院參與的3個觀測站，在夏威夷運轉的 「次毫米波陣列望遠鏡」 、東亞天文台的「 詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡 」（James Clerk Maxwell Telescope，JCMT），還有一同合作建造的智利 「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」（Atacama Large Millimeter Array，ALMA）。

中研院表示，黑洞是一個全暗的天體，密度高、質量小，重力場很強，強到周遭時空扭曲、光跑不出來，從外面看不到這個天體，所以叫做黑洞，因為黑洞是全暗的物體，所以無法拍攝黑洞「本身」，但是藉由拍攝黑洞的陰影，可以證實黑洞的存在。

中研院指出，由於黑洞會形成很大的重力場，當光線受到極強的重力偏轉時，會形成「陰影」或「剪影」，而將此暗影形成圖像即為事件視界望遠鏡的目標，事件視界望遠鏡拍攝的圖像，是使用反捲積技術並經過仔細處理而產生的（而非傳統的「攝影」技術）。

這次EHT計畫中，台灣團隊成員包含中研院院士及天文所特聘研究員賀曾樸、天文所研究員松下聰樹、天文所訪問學者及前特聘研究員及EHT董事井上允、客座專家中村雅德、副研究浅田圭一和中研院兼任研究員及研究科學家、EHT科學委員會成員Geoffrey Bower。

浅田圭一表示，影像包含兩個重要細節，黑洞結構像是新月狀的還，以及影像中間是黑暗的，大小為42個微角秒，跟電腦模擬的黑洞影像符合，7天觀測期間每天都得到一致影像，4個團隊使用3種不同方式計算，得到一致的影像。

關於這次的黑洞影像在科學上的重要性，浅田圭一表示，揭開活躍性中心的超大質量黑洞的神秘面紗，探究極限條件下重力理論的新工具，成為研究黑洞相關天文物理的先鋒。

中村雅德指出，這次黑洞影像強烈支持M87星系中心有旋轉的超大質量黑洞存在，M87黑洞影像中央區的亮度比周圍暗了至少10倍，證實觀測到黑洞闇影，觀測資料使用多種不同的校正技術和成像方法，都會得到非對稱環，證實結果並非人為瑕疵所造成，整體而言，影像和相對論所預期的旋轉黑洞產生的闇影相符。

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