8座電波望遠鏡捕捉黑洞 我負責3座／中研院另還負責資料成像處理、黑洞模型電腦模擬

2019-04-11

〔記者簡惠茹、編譯劉宜庭／綜合報導〕人類史上第一張黑洞照片，昨天晚上在台灣、日本和美國等六國首度公開，八座電波望遠鏡中，台灣就負責運轉或建造三座。中研院長廖俊智表示，透過這次本世紀重大發現，再次證明愛因斯坦相對論是正確的，也顯示台灣在本世紀重要科學發現佔有一席之地。

透過全球逾兩百名研究者、六十多個研究機構共同參與的跨國大型黑洞觀測計畫「事件視界望遠鏡」（EHT），天文物理學家十日首度公開人類史上首張「直接觀測」黑洞的影像。

M87黑洞質量約太陽的35億至65億倍

EHT針對兩個「超大質量黑洞」進行觀測，分別是位在銀河系中心、距地球二．六萬光年、質量約為太陽質量四百萬倍的「人馬座A*」，及位於室女座星系團、距地球五千五百萬光年的巨型橢圓星系「M87」中央，一個質量約為太陽質量卅五億倍至六十五億倍的黑洞。

「人馬座A*」由於太過活躍，事件視界望遠鏡無法捕捉到清晰的影像。而由全球八座望遠鏡連線、可以清楚看見「M87」中央的「超大質量黑洞」。該影像在二○一七年四月觀測後，耗費一年半的時間解析而成。

中研院、科技部昨晚同步舉行記者會，由中研院院長廖俊智主持。天文所副研究員浅田圭一說明，該黑洞影像直徑約一百八十億公里，外圍呈現新月狀亮環，藉由亮環勾勒出中間黑洞的圖像，大小為四十二個微角秒，跟電腦模擬的黑洞影像符合，且七天觀測期間每天都得到一致影像，四個團隊使用三種不同方式計算，也都得到一致的影像。

取得黑洞影像堪稱天文學界的重要里程碑，中研院客座專家中村雅德表示，這張黑洞影像強烈支持M87星系中心有旋轉的超大質量黑洞存在，M87黑洞影像中央區的亮度比周圍暗了至少十倍，證實觀測到黑洞陰影，觀測資料使用多種不同的校正技術和成像方法，都會得到非對稱環，證實結果並非人為瑕疵所造成，整體而言，影像和相對論所預期的旋轉黑洞產生的陰影相符。

台灣在重要科學發現佔一席之地

廖俊智指出，這次黑洞影像拍攝，台灣扮演關鍵角色；除負責運轉或參與建造的望遠鏡就有三個，包含中研院參與的夏威夷「次毫米波陣列望遠鏡」、東亞天文台的「詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡」，台灣參與合作建造的智利「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」，中研院另還負責資料成像處理和黑洞模型電腦模擬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/