日治歷史建築木下靜涯舊居 終於盼到修復經費

2019-04-11 19:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水木下靜涯舊居2010年登錄為歷史建築，但建物殘破待修多年，建物所有權人國有財產署北區分署昨終於同意編列修復工程經費，今年編列第一期經費1千1百萬，工期約1年半，由新北市政府文化局代辦修復工程，最快今年下半年動工，重現畫家故居風華。

新北文化局表示，淡水木下靜涯舊居於2010年公告登錄為新北市歷史建築，建物管理和土地管理機關分屬國產署和新北市府。

新北市政府2015年間發現木下靜涯舊居結構受損毀損，2017年依文資法開罰國產署30萬元，國有財產署訴願被駁，提出行政訴訟，今年4月獲新北地方法院判勝訴免罰。

今天經新北市府、財政部國有財產署北區分署與文化部文化資產局商討，國產署終於同意編列1600萬的總經費，分為今、明兩年編列，若開工後發現需變更設計等，再向中央文化部文化資產局爭取補助。

對台灣美術影響甚鉅的日籍畫家木下靜涯的淡水故居，建於清末，日治時期曾改建，為台洋混和建築，展現傳統三開間格局，以及淡水地方常見的營建材料以及承重牆特色如磚柱、石砌牆基、斗砌牆身、窗戶開口以及短遮簷。

木下靜涯故居現況殘破，建物因此長年封閉，民眾無法進入，只能參觀公所利用周邊畸零地開闢的木下靜涯紀念公園。

至於國產署勝訴，新北市文化局文化資產科科長羅珮瑄說，為了政策延續，不排除持續上訴。

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