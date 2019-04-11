竹市勞工處照服員訓練班開跑 招募240名長照生力軍照顧長輩

2019-04-11 14:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府勞工處配合長照2.0照護服務方案，推動「照顧服務員訓練班」，熱情召募學員中，預計今年將訓練240名服務員，讓長照專才成為社區長者的「好厝邊」，勞工處鼓勵有興趣的市民參與照顧服務員專業訓練取得證書，將開課八個班次，學習家庭照顧者與服務技巧等，結訓後養護機構擔任照顧服務員、醫院看護、居家服務員等工作，後續亦可報考照顧服務員技術士證。

「讓政府做下一代的靠山！」市長林智堅表示，從長者日常生活著手，減輕三明治世代的甜蜜負荷，打造新竹市成為所有年齡層的幸福城市。竹市響應長照2.0政策，在佈建A級旗艦店、B級專賣店與C級柑仔店等照顧網時，今年將持續著力於培訓專業照顧服務員。

在伯大尼老人養護中心擔任居家照顧服務員的林水潭，投入長照的時間還不到1年，認真、細心、優異的工作品質與態度，讓他得到案家及督導高度的肯定，每週一到五都滿班，加上政府補助的缺工獎勵金，每月薪資可達3萬5千元。他鼓勵有意願加入長照行業的朋友，可以善用政府資源，包括照顧服務員訓練可以申請補助，進入職場後有缺工獎勵金等等，像他自己一樣，退而不休的在照顧服務員的道路上開創一份屬於自己的新職涯。

林水潭分享自己投入長照工作的經過，從三陽工業退休後，有時想起已過世的母親，遺憾陪伴太少，有一天他發現填補這遺憾的契機，就是投入照顧服務員的行業，為其他長輩服務，況且自己57歲了，很理解老人家的需求，與太太討論後，去年8月正式投入長照的領域裡。他曾陪伴案主走到生命的最後一刻，深切體認到所經歷的每一個事件都會帶來新的感悟。他認為學習自我調適，是從事長照這門行業比起其他的工作更需要具備的能力。

大學時期就讀老人服務事業管理系的高淑玲，進入伯大尼老人養護中心擔任照顧服務員已4年。她說照顧高齡長輩們的方式既多元且溫馨，透過音樂治療、伸展肢體、動腦桌遊及DIY手作等等的課程，讓爺爺奶奶們每天都動手也動腦，充分運用在校所學，完全顛覆了以往老人照顧灰暗的刻板印象。她說面對失智長輩的時候，照顧服務員常要扮演多種角色，也許是孫女、也許是老師，更有可能是失散多年的好朋友，老人和小孩一樣，有時鬧起脾氣還要半哄半騙的安撫，要把每位長輩當成自己的家人來照顧。

勞工處長黃錦源表示，有志從事照顧服務行業的朋友，可以透過參加照顧服務員專業訓練取得證書，課程內容包含家庭照顧者與服務技巧、老人常見疾病之照顧事項、急症處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、活動與運動及輔具協助等，共計97小時，可至養護機構擔任照顧服務員、醫院看護以及失能家庭之居家服務員等工作，後續亦可報考照顧服務員技術士證。

勞工處表示，專業的訓練是成為職人必經過程，今年預計提供8班次照顧服務員訓練，均已開放報名，邀請有興趣的市民朋友加入，未來市府也將進一步加強就業媒合，輔導結訓學員投入長照職場，15日上午10時在新竹市東區區公所大樓的照顧服務員徵才，歡迎有求職需求的民眾參加。照顧服務員訓練課程報名資訊，如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37。

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