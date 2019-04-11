爭生存！三地門鄉高喊：劃設國土計畫 原鄉族人決定

2019-04-11 13:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕原鄉部落土地長期面臨建地不足、停車空間缺乏、民宿餐廳普遍違法等問題，「縣市國土計畫」預計明年4月就要公告實施，屏東三地門鄉公所今天率領部落領袖在鄉公所前高喊「劃設國土計畫，原鄉族人決定！」希望在國土計畫公布之際，把原住民族土地的規劃權交還原住民族。

三地門鄉長Cemelesai表示，早年土地劃設未做長遠規劃與考量，導致與現況使用不符，造成部落居住空間不足，甚至嚴重阻礙經濟發展，南部、東部及離島的計畫將在今年10月底前送審，因此三地門鄉率先發聲，希望在劃設過程，納入族人聲音，「因為原住民族會比任何人更珍惜自己的生存空間。」

Cemelesai說，國土計畫對原住民族來說是一個契機，能改變舊有問題，三地門鄉希望能循著泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落方式，作為南部原住民族特定區域計畫示範區，因為部落有自己的土地智慧，知道什麼樣的地適合怎麼使用，但這些不能等到縣市國土計畫核定、國土功能分區及用地都確定上路了才開始啟動。

三地門鄉公所也提出數據，全國原住民保留地約有26.4萬公頃，其中林業用地約17萬公頃（64.6%），農牧用地約7.6萬公頃（28.9%），建築用地1616公頃，僅佔0.61%，建地嚴重不足；全國原住民族地區原住民族設籍人口數達29萬6753人共9萬801戶，若以每戶房屋建築基地面積330平方公尺推算，全國原住民族地區合理建築用地需求約為2996公頃，但目前現有原住民保留地編定為建築用地僅約1616公頃，只達合理建築用地需求的一半，明顯不敷族人居住使用，生活空間嚴重受限。

在三地門鄉公所號召下，包括台南市議員谷慕哈就、屏東縣議員江金妹、三地門鄉民代表會主席陳忠雄、副主席李新光及各村村長、部落耆老等代表均出席，鄉公所前呼口號「劃設國土計畫、原鄉族人決定」，希望改變過去政府由上而下的劃設方式，讓部落實際參與。

屏東縣政府地政處長李吉弘表示，目前國土計畫劃設委由屏東大學專家進行，為尊重原住民族土地利用方式及生活型態，劃設過程會納入部落意見並整合現行法令限制，協助族人尋求土地合法使用及永續發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/