高麗菜1顆10元被婆媽遊客硬殺「5顆30元」 原民怒：蝗蟲過境

2019-03-23 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕婆媽殺價不手軟，日前宜蘭「南山部落」發生1顆10元的高麗菜竟被殺到剩「5顆30元」，原民無奈表示10元還不夠便宜嗎？更將這群遊客形容為「侵襲南山部落的蝗蟲群」。

一名阿美族的男網友日前在臉書社團「爆料公社」上發文，他表示「南山部落」是一個以種植高麗菜主要生計的部落，由於地處高山，種出來的高麗菜又脆又甜，相當受歡迎，一日他拜訪位於「南山部落」的朋友家，剛好朋友外出不在家，門口放置不少自己種植的高麗菜和蔬果，引起遊客關注，上前詢問怎麼賣，沒想到竟成為災難的開端。

因男網友非老闆，故和朋友通電話詢問價錢怎麼算，朋友豪爽地表示隨便賣，高麗菜1顆10元就好，聽到1顆10元，遊客便呼朋引伴吆喝其他同伴來購買，一名遊客拿了5顆高麗菜還頻頻殺價，要求，「我買5顆欸，算我30元就好」，讓男網友憤而直呼：「可以不要這麼土匪嗎！妳在台北買得到一顆10塊的高麗菜嗎...不要欺負人了，50塊錢放桌上！」不少人還挑剔高麗菜的外型。

不僅如此，1把50元的蒜苗，有遊客抓了一大把後只拿30元給男網友，男網友氣憤的說：「不准！」遊客才罷手，災難還沒結束，連帶團的女導遊都來參一腳，向男網友表示「這些人都是我帶來的耶..我帶了那麼多人來跟你買菜，你要送我幾顆你自己看著辦！」，男網友納悶到底為什麼可以說得如此理所當然。

直到遊客散去，地上原本擺滿的蔬菜，剩下幾顆被挑剩的高麗菜，和滿滿被剝下丟棄的外葉，賣出所得的錢也不過200元，讓他覺得相當對不起朋友，朋友辛勤耕地、用心種植蔬菜，和菜商交易間被砍價剝削，連直接與民眾交易也如此，讓他直呼：「如果可以重來一次，我甚至寧願自己全部買下載下山分送給人，也不要將同學的心血讓這群過境的蝗蟲啃蝕殆盡...。」

文章一出網友紛紛痛批「不只山上，平地的人也是這樣肖貪」、「高山的高麗菜貴的時候，超市一顆至少100元，還這種態度，我看完這文章，火都大了」、「老人家真是貪得無厭」。

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