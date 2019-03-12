全國原住民族運動會23日台中登場 盧秀燕宣布當週為「原民週」

2019-03-12 15:20

〔記者張菁雅／台中報導〕全國原住民族運動會3月23日至25日將在台中市舉行，盧秀燕今日在市政會議指示將23日當週訂為台中市「原民週」，除了市府局處首長，活動相關工作人員都可穿上原民背心或繫上特色頭飾，展現台中對原民文化的重視，共同宣傳賽事。

台中市政府運動局長李昱叡今天在市政會議專案報告全國原住民族運動會籌辦進度，他表示，市府除邀請運動明星陳傑、郭婞淳代言，兩人23日將與台中市長盧秀燕一同出席授旗儀式，盼藉由賽事發掘優秀原住民運動人才，增加運動文化交流機會，同時帶動地方經濟、觀光產業發展。

盧秀燕當場宣布，23日當週將訂為台中市「原民週」，並希望市府局處首長及活動相關人員可以穿上具原民特色的背心，或在頭上繫上原民特色頭飾，共同宣傳原民運動會。她也開玩笑說，局處長當週穿上原住民服飾，才能跟她說話。

盧秀燕也表示，原民運動會共15種競賽項目，包括傳統負重、射箭、水域活動等，獨具特色，建議市府提撥經費，讓賽事結合台中市17所大專院校相關視覺傳播系學子，以隨隊記錄方式互相交流，提供在地學生拍片機會，全市動員一起行銷原住民族運動會。

運動局指出，為使參賽選手有良好的訓練及足夠的比賽器具，賽會補助每位選手2500元、教練1000元，購買比賽用專業服裝、比賽器具及訓練需要的飲用水；也將邀請選手及隊職員免費參觀花博，於賽事之餘體驗台中風光。

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