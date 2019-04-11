小琉球活體珊瑚遭「打樁」 潛水界怒嗆：水準低落！

2019-04-11 12:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球海域是國內新興潛點之一，但日前卻被潛水客發現有人在活體的石珊瑚用繩索和D字環「打樁」，當地潛水教練研判疑似是自由潛水客所用，照片PO上「靠北潛水」臉書粉專，馬上引來撻伐，直指打樁者「水準低落」。

小琉球海域原本就有珊瑚覆蓋，不論浮潛或是水肺潛水者眾，小琉球全島周遭皆屬國家風景區範圍，也禁止以流刺網捕魚，加上無動力遊憩設施前來騷擾，海龜復育有成，更成為新興潛點，近年聞風而來的自由潛水客也有增加趨勢。

遊客增加，也出現不少海中的脫序事故，騷擾海龜的事件層出不窮，但潛到海底為活體珊瑚套繩，還被發現並拍照再曝光，是島上首樁。

照片PO上網後，立刻引發撻伐，有人留言「這過頭了吧！」、「這真的是王八蛋」，由於動手的人就直接綁在活體珊瑚和石頭上，還有人回應「低能到令人火大」、「珊瑚、石頭傻傻分不清楚」，但也有人提供「解決方法」，未來若看到這樣的情形，「把它解開放水流就好」，本來就不該綁在有珊瑚的石頭上，綁在不對的地方應該移除，用不著好聲好氣。

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