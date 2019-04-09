愛不釋手？南瀛親子館開館1年 玩具毀損遺失逾百件

2019-04-09 09:38

〔記者王涵平／台南報導〕新營南瀛親子館開館1年，玩具毀損、遺失逾百件，工作人員笑稱可能玩具讓人愛不釋手，玩到壞掉或是不小心帶走，呼籲大家愛惜公物，也加強宣導。

南市社會局指出，為確保入館幼兒的安全及遊戲品質，親子館內所購買的教玩具皆通過安全檢測，針對0-6歲各年齡層分別設計，融入許多日常生活元素，如販賣區、餐點製作區、角色扮演區等等，非常適合親子共玩。親子館開館1年來陸續添購近500件教玩具，但每天都發現玩具缺損的情形，工作人員雖盡力修復，毀損及遭帶走玩具已超過百件。

親子館是市府修繕原新營代表會空間設置，4層樓建物約330坪，免費提供0-6歲幼兒及其家屬專屬親子活動空間，內部新穎空間設計及多項教玩具、繪本深獲民眾喜愛，開館以來入館人數已逾8萬人，且持續增加中，近日社會局盤點玩具，心痛呼籲入館民眾一定要愛惜公物，切勿蓄意帶走或破壞玩具、繪本等公物。

工作人員表示，近期發現有多位家長帶小朋友來館使用後，不願配合收拾玩具，工作人員善意提醒，竟遭回「收玩具是你們的事」，家長離譜的行為也為小朋友做了不良的示範。事實上，對幼兒而言遊戲也是一種學習，透過親子互動，培養幼兒良好品格的展現。

另許多家長入館後只顧滑手機，未注意幼兒使用遊具安全，社提醒幼兒入館至少須1位年滿20歲之成人陪同，入館後照顧者應全程陪伴不可擅自離開，隨時維護幼兒之安全，以免發生意外。

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