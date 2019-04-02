有感兒童節禮物 蔡英文：113年達成7成平價教保服務目標

2019-04-02 14:55

〔記者李容萍／桃園報導〕兒童節即將來到，蔡英文總統今天在教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦等人陪同，參觀桃園市私立璞育幼兒園，聽取教育部簡報少子化私立幼兒園準公共化對策推動進度、成果，期盼這份有感的兒童節禮物（國家政策），能讓更多年輕人勇敢結婚，願意生小孩，並能安心的養兒育女。

蔡英文表示，少子女化對她來說是國安問題，如果不解決，不僅是國家財政負擔的問題，孩子長大壓力也會非常大。準公共政策於去年開始上路確實遇到一些困難，這一年來，行政院、教育部花了很多時間和業者、家長、團體溝通，一起尋找解決方法，於今天提出全面的政策規劃。

蔡英文指出，在公共化部分，此次加強以擴大公共化為施政主軸，加碼調整為8年內 （106至113年）至少增加3000班，具體回應多數人的期待；其次，在補充性質的準公共機制部分，規劃讓更多有意願的私立幼教夥伴參與，教育部也建立提升品質措施及管理機制，今年同步增加常態性補助準公共幼兒園的設施設備、親職教育及專業輔導的經費。

此外，今年8月將對沒有就讀公共化及準公共幼兒園，並符合資格的2至4歲幼兒，發放育兒津貼，可具體減輕家長經濟負擔，同時達成0至5歲幼兒補助無縫銜接的政策目標。透由這樣的政策規劃，目標是113年達成7成平價教保服務。

教育部說明，2至5歲少子女化對策於108學年度全面起跑，教育部以擴大公共化為政府施政主軸，只要縣市政府願意再加量加速，教育部都將全力給予支持；補充性質的準公共機制部分，將於4月與六都共同辦理說明會，並規劃於5月20日至6月20日期間受理私立幼兒園申請；2至4歲育兒津貼的輔助部分，規劃自8月起受理家長申請，9月起按月撥付至家長帳戶。另外，其他沒有加入準公共機制的私立幼兒園，同樣是政府關心的對象，今年也規劃提供設施設備的經費補助，協助園方提供幼兒一個適性安全的教保環境。

對此，鄭文燦希望相關政策上路後，有更多的私立幼兒園參與。他提到，自擔任市長以來，把照顧年輕家庭當作很重要的工作，希望市民「甜蜜多一點、負擔少一點、夢想多一點、壓力少一點」，目前桃園市生育率全國第一，更是年輕家庭的首選。

已加入準公共機制的家長彭小姐表示，每月僅需支付4500元的費用，非常實質且有感；懷有雙胞胎的戴小姐也說，私幼的費用不便宜，已有一個孩子，會願意再生孩子，除了很愛小孩，也感受到政府有努力在建構友善托育環境、提供養育資源。

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