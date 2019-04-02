竹市浮島式親子館 提供幼童探索新天地

2019-04-02 08:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府規劃一區一親子館目標，已陸續完成東區和香山區親子館，而位在南勢農村社區多功能大樓的北區親子館，目前正施工中，預計5月底完工，北區親子館以浮島式規劃為主，鎖定0到6歲的幼童需求設計，館內除提供親子活動空間，還有多功能教室和哺乳室，每年預估可供6萬人次入館，可望今年下半年完工啟用。

市府工務處表示，位在南勢農村社區多功能大樓的北區親子館，規劃設計以浮島式的挑高空間為主，室內空間有124坪，市府投入586萬元進行裝修，已完成3成進度，預計5月底完工，內部除規劃親子活動空間，還有多功能教室、哺乳室和公共學習空間，更有適合0到6歲幼童爬行及探索的「浮島」，挑高的空間體驗，能刺激幼童的感官探索。

市府社會處表示，市府規劃一區一親子館的目標即將完成，其中東區和香山區親子館各具特色，已成為媽媽溜小孩的好去處，香山區親子館也是第一個提供共融式親子館的場域，每天幾乎都排滿預約民眾，而施工中的北區親子館也即將發揮其功能，提供0到6歲幼童探索及遊戲的空間場域，滿足幼童前庭刺激、爬行和感覺統合的訓練，讓幼童從遊戲中探索成長。

社會處表示，北區親子館5月底完工後，將委外營運，未來將提供各種親子遊戲探索的空間遊具，也會提供媽媽成長學習的課程，目前北區親子館鎖定「0到6歲」學齡前的幼童為主，可望下半年完工後開放，提供媽媽及幼童遊戲、學習和探索的場域，預估每年可提供6萬人次入館。

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