苗栗媽祖文化祭將登場 1.5噸巨大壽桃為媽祖祝壽

2019-04-08 13:57

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣媽祖文化祭將於4月12、13日登場，為幫媽祖祝壽並宣揚其慈悲為懷精神，苗栗縣糕餅商業同業公會大力推廣苗栗縣餅「麻糬餅」，並提倡以素五牲祭拜的護生理念，此外，13日當天重頭戲則由縣內20幾家烘焙師傅製作1.5噸重的巨大壽桃，為媽祖慶生祝壽，並邀請親子們一同體驗捏壽桃的樂趣。

農曆3月23日為媽祖誕辰，全台各地皆有盛大的廟會慶典，竹南鎮后厝龍鳳宮歷史逾300年，為在地重要信仰中心，廟方與苗栗縣糕餅業者合作，打造巨型壽桃裝置藝術向媽祖祝壽，同時也推廣苗栗名產麻糬餅。

糕餅商業同業公會理事長蔡其宗表示，公會已連續7年舉辦盛大「巨桃獻壽」活動，並鼓勵以糕點製成的素五牲祭祀，宣揚環保護生理念，逐漸成為當地宗教文化特色，同時藉由此次活動廣邀縣內各知名糕餅業者，於現場推出麻糬餅試吃活動，期盼打響在地名產名聲。

4月12日龍鳳宮將擺置高15尺、寬12尺、層疊24層代表24節氣的巨大壽桃，晚間還有五洲掌中戲帶來的反毒、反飆車布袋戲，13日則是重頭戲巨桃獻壽祈福活動，此外還由糕餅師傅帶領著大小朋友動手DIY做壽桃，歡迎信眾們一同來感受「三月瘋媽祖」魅力。

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