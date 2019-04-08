奇景！大甲媽遶境夜行軍 這空間也能熟睡

2019-04-08 11:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨晚起駕，今第2天進入彰化縣行程，大批信徒跟隨媽祖鑾轎「夜行軍」，走了1夜路程，走累了哪裡都能補眠休息，空地、人行道、商家騎樓都成了就地搭帳篷的場地，就連遊覽車內放置行李箱，不到1坪大的小空間，也變成信徒的行動床舖，躺在狹窄的空間照樣睡得很香。

大甲媽鑾轎預計今天下午會越過大度橋經由省道台1線進入彰化市，鑾轎尚未到，卻已有大批信徒走得比鑾轎快，今天上午先抵達彰化市，等候鑾轎今晚駐駕彰化市南瑤宮，信徒利用等待的時間補眠養神，就近找地方搭帳篷休息。

縣府廣場、1樓中庭、商家騎樓、人行步道，只要是媽祖遶境會經過的路線，都可見信徒席地而睡的景象，其中，最特別的是，1輛搭載媽祖信徒、停靠在縣府側門的遊覽車，車廂內行李箱的空間，有信徒就直接睡在裡面，小空間容納2個人，馬路吵雜聲絲毫沒干擾到他們的睡意，完全進入熟睡狀態。

民眾路過看到馬路邊搭了一個個帳棚的「蒙古包」景象，往年都有早已見怪不怪，倒是放置行李箱的空間，一下變成好比提供旅行背包客留宿膠囊旅館的床舖，感到新奇，有民眾說，看來走了1夜已疲累，還有民眾說，民眾一路跟隨鑾轎遶境的虔誠心，媽祖會感動會保庇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/