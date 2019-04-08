青農魚菜共生飼養鱘龍魚 100尾1星期售罄

2019-04-08 13:19

〔記者萬于甄／台南報導〕台南安定青農李昆桓有感於老家的農地荒廢相當可惜，經評估後投入魚菜共生農作，兼重胡麻與高經濟價值的鱘龍魚，今年首批100尾鱘龍魚短短一星期就銷售一空，讓李昆桓信心大增，目前除增加鱘龍魚養殖數量，也嘗試其他魚種，希望開創新的銷售通路。

平時仍在自家工廠上班的李昆桓，僅在假日充當農夫，兩年前因有鑑於安定老家一塊農地荒廢，相當可惜，因此請教專家後，投入經營魚菜共生行列，也打開他的青農之路；起初，李昆桓種植簡單的蔬菜及養殖吳郭魚，用心照顧下，品質相當不錯，更成功打出口碑。

李昆桓去年發現精緻養殖的吳郭魚，相較一般慣性養殖，價格較不親民，且利潤有限，因此轉型改養鱘龍魚，同時投入無人機噴藥種植胡麻，一樣都利用下班空檔時間與假日經營，「雖然很忙碌，但也樂此不疲」。

他說，台灣鱘龍魚只有宜蘭、屏東等地山區才有人養殖，南部平地較少，而鱘龍魚富含膠質，對術後的恢復也很有幫助，因此市場通路不小，去年養殖鱘龍魚約8個月後，每條重量平均可達2台斤，搭配自產的胡麻油一起限量銷售，反應不錯，短短7天100尾就賣光，相當開心。

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