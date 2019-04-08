進度超前 高雄大順陸橋快車道開放通車

2019-04-08 11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕3月16日起拆除的高雄市大順陸橋，施工進度超前一個禮拜，副市長李四川今天早上巡視過後，宣布南北雙向的快車道正式通車。

大順陸橋是高雄市三民區通往苓雅區的重要通道，3月16日起拆除並恢復平面道路，原預定工程期為一個月，在工務局全力趕工下，3月29日先開放兩側慢車道，讓汽機車通行，但塞車嚴重。

南北雙向的快車道路面，今天已完工，原預定今天中午12點開放通車，李四川上午巡視過後，為避免車輛繼續塞在慢車道，宣布快車道提早於10點45分通車。

工務局表示，大順陸橋拆除後，後續仍需施作人行道、側溝等工程，整體工程估計3、4個月後全部完工，施工期間將採取半半施工（封閉一半車道）。

但民眾發現為何快慢車道路面出現落差，快車道路面比慢車道低了約30公分？工務局解釋是因後續還有人行道及側溝工程要進行，工程完工後，慢車道將降低20公分、快車道將填高10公分，形成無縫接軌。

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