高市大順陸橋開拆周邊大塞 交警疏導還動用空拍

2019-03-16 12:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通要塞大順陸橋，今天上午11點15分正式開拆，將走入歷史，顧及施工與交通安全，交通大隊現場疏導、交管，還動用空拍掌握交通最新狀況，多條替代道路車輛大增，因施工仍造成九如路（民族路口）西向左轉民族陸橋車輛回堵至延吉街，警方建議交通局將燈號秒差週期，調整為尖峰時制以緩解塞車壓力。

眾所矚目的高雄鐵路地下化陸橋拆除工程，今日上午11點15分針對大順陸橋進行拆除，因大順陸橋是連接南北高雄主要交通要道，交通大隊已協調交通局，針對九如路、民族路、建國路沿線路口先行調整號誌時制因應，同時民族陸橋（建國路口）南向快車道將實施每日7至9點、16至20點兩時段，禁止左、右轉管制。

警方建議利用民族陸橋南下的駕駛人，可提前民族路口、大順/建工路口、大順/覺民路口右轉，直接或利用建工路、覺民路提早匯入民族路，可減少於九如/民族路口排隊左轉時間。

因平日大順陸橋交通流量非常高，今天開始拆除陸橋，替代道路的民族陸橋與高速公路側車道，交通流量必然大增，壅塞情況可能惡化，交大建議北高雄利用民族陸橋南下的駕駛人，可提前由大順、民族路口，以及大順和建工路口、大順和覺民路口右轉，直接或利用建工路、覺民路提早匯入民族路，可減少於九如至民族路口排隊左轉時間。

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