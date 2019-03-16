高市大順陸橋今拆除 原地主9旬阿嬤到場見證

2019-03-16 14:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市大順陸橋拆除工程今啟動，九旬張姓阿嬤特地向施工團隊致意，慰問他們辛勞，她告訴副市長李四川，當初陸橋的地是她們家的，今天又看到陸橋恢復平地，感覺很高興。

位在高雄苓雅、三民區交界的大順陸橋拆除工程，今上午由副市長李四川率工務團隊，並邀請當地民代與里長等一同祭拜、祈求工程順利平安後，正式啟動拆除作業，高市議員康裕成（前議長）、何權峰、黃紹庭均參與儀式，見證大順陸橋完成任務的一刻。

特別的是現場有位張姓阿嬤，主動向李四川與施工團隊致意，她透露當初陸橋下的地就是她家的，今天又看到陸橋恢復平地、感覺很開心，也謝謝市府團隊用心。

李四川提醒，因為該路段每日尖峰時間通過車流量相當龐大，因此市府利用週休二日開始進行拆除工作，希望減低用路人交通衝擊，也呼籲橋梁拆除期間，請用路人務必配合施工單位所設置的臨時指示標誌通行，並儘可能提早避開施工壅塞路段。

工務局新工處表示，大順陸橋施工期間，來往車輛請提前改走民族陸橋及國道一號

側車道，北往南車輛請於覺民路或九如一路改道，南往北車輛請於中正一/二路、建國一路提前改道，為了方便眾多通勤的機車族特別規劃3條通行便道，自九如一路轉平等路或教仁路或九如一路381巷以平面便道穿越原鐵道區到憲政路往苓雅區。

另外陸橋東、西兩側平面側車道以及穿越陸橋下方的大順三路359巷、309巷、305巷等，因安全考量，拆除期間暫時不開放通行。原行駛大順陸橋之原有10條公車路線及國道客運等行駛路線將改走民族一路及國道一號側車道。工區範圍路段已設置交通維持設施，確保周邊行車安全與順暢。

新工處提供專線電話0980-855-889，請市民朋友多加利用。

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