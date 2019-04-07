受惠全國12歲童連假免費入園 宜蘭綠博4天估湧9萬人到訪

2019-04-07 14:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會在冬山河生態綠舟登場，清明連假前3天湧入近8萬遊客，今中午前，也有1萬人到訪，預計下午6點閉園前，可望湧入2萬人，4天連假估至少有9萬人次到訪；縣府認為，配合兒童節，連假期間全國12歲以下兒童免費入園，是人次增加的主因。

宜蘭縣政府主辦的綠博，今年為第20屆，本屆以「綠遊」為主題，遊客人數設定45萬人次，規劃生態綠舟、農業實驗學校兩大園區，合計10個展覽館。配合兒童及清明4天連假，縣府連假前夕宣布全國12歲以下兒童可免費入園。

據縣府統計，4月4日至7日，3天入園人次約近8萬人，其中第3天總入園數突破3萬1千人，為綠博開幕以來最高紀錄，今收假日截至中午前，也有1萬1千人次入園。縣府估計，4天連假期間，綠博入園數至少湧入9萬人。

對此，縣府表示，綠博園區以推廣綠遊農學、生物多樣性、綠色生活等概念為主題，園區裝置藝術、互動展館適合親子入場，加上兒童節免費政策等誘因，近一步拉來園區觀光人數。

綠博為期44天，活動將到5月12日落幕，縣府也說，今年綠博規劃930餘場表演，除本土絲竹樂團、偶戲團、原民歌手外，每天另有印尼、菲律賓等地演出團隊登台演出。

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