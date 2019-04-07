循古例百年未中斷 中市江氏宗親538人掃墓

2019-04-07 13:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區江氏宗親依循古例，每年在古清明（農曆3月3日）掃墓祭祖，百年來未曾中斷，今日是古清明，正逢週日，26世到30世5代子孫，共計538人一起掃墓祭祖，傳承慎終追遠的精神。

江氏19世祖江在蛟是福建省汀州府永定縣，乾隆年間渡台，入墾今台中大雅區。21世祖江盛颺感念祖先，提議設立祭祀公業江東峯、江在蛟、江濟川，江氏家族每逢古清明即扶老攜幼掃墓祭祖，百年來未曾中斷。

祭祀公業法人台中市江東峯代表管理人江慶洲表示，目前江氏在大肚山上的2座古墓，分別祭祀江盛颺及其子江仰寬，前者有184年歷史，後者則為152年。

今日正逢古清明，又是清明連假的週日，超過538位江家子孫齊聚掃墓。由於家族開枝散葉，子孫遍布全國，許多家族成員趁著返鄉掃墓彼此聯絡感情，更加凝聚家族的向心力。

江慶洲也表示，祭祀公業法人台中市江東峯歷經10年，終於在今年1月24日獲得主管機關核准法人化；會上祭祀公業紛爭繁多，而本法人力圖革新、發揚祖德，最重要的是宗親子孫百年來維持共同掃墓祭祖的傳統儀式，是當今社會愈來愈少見的。另外，本法人現有超過85位女性派下現員，公業順應時代秉持男女均權，共同永續公業。

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