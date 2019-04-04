清明節拿老照片長跪墳前 他向守護燈塔的父親稟告這件事…

2019-04-04 23:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清明節是後世子孫與祖先對話的日子，不同於一般的祭祖儀式，恆春64歲男子念吉成昨天帶著60年前的老照片，長跪在自家父親墳前，感動涕零地稟告「找回您工作的重要記錄」，並向其他子孫描述當年他的父親駐守燈塔接待總統的往事，鼓勵子孫們在任何崗位上都要克盡職守。

「阿爸，我終於找到你工作時的照片跟記錄！」跪在父親念興培墓碑旁，念吉成難掩內心激動，拿著研究多年的台灣燈塔歷史，以及的珍貴照片哽咽地對著父親訴說，也期盼他與父親一輩子的燈塔情緣，能繼續寫下更多的故事。

長期從事文史工作的念吉成說，「靠著照片找出當年記錄實屬不易。」月初無意間從第一代燈塔主任蔡廣德的兒子手上，拿到早年燈塔人員接待總統蔣介石的照片，年份不詳的照片中，有父親與當時其他燈塔人員。而他是父親認養來的，年紀相差50歲，對父親的工作身影印象模糊，但照片缺乏細節，讓他相當遺憾，決定在清明節前追根究柢向父親稟告。

在鵝鑾鼻燈塔主任陳勇的協助下，念吉成埋首在龐大的燈塔日誌資料中找尋，花了近5個小時翻閱舊資料，看到1959年父親名字與「蔣總統蒞臨本塔午膳休息」出現在燈塔日誌時，忍不住留下感動淚水，昨天特別帶著兒子先到父親墳前稟告，今天家族掃墓再進一步向大家說說老燈塔人的故事。

念吉成說，小時候父親在鵝鑾鼻燈塔當任技工，因為並非重要職務，照片都是合照居多，幾乎沒有任何工作過程的照片，這張舊照片讓他很有感觸，才會到燈塔拜託管理人員借閱舊資料，翻閱過程中除了找到照片年分記錄，也看到當時的總統蔣介石至少四度到訪鵝鑾鼻燈塔，對國境之南的重視程度，堪稱台灣歷史上少見。

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