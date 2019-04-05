深澳酋長岩遊隼育雛鳥 飛行傘出現騷擾觸法

2019-04-05 17:01

〔記者俞肇福／新北報導〕每年2到6月正是一級保育類遊隼繁殖、育雛期，基隆鳥會今天發布新聞稿指出，遊隼雛鳥應已在3月底左右孵化，愛鳥人士滿心期待4月中旬可以見到雛鳥。然而，沒想到昨天，遊隼巢位上方突然有動力飛行傘飛越，嚇得遊隼飛離又飛回，鳥會得知後，緊急通報新北市政府動物保護防疫處，嚴正呼籲遊客減少干擾，以免遊隼棄巢。

基隆鳥會與瑞芳導覽協會志工合作，攜手守護遊隼，昨天下午5點多時，有導覽志工在深澳酋長岩一帶發現，有動力飛行傘經過遊隼巢位，用鏡頭拍下驚險畫面，畫面後段剛好記錄到遊隼親鳥受到驚擾後飛離又飛回的鏡頭，此舉引起執勤志工擔心，基隆鳥會趕緊在第一時間通知新北市動保處處理。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，每年2至6月剛好是大部分猛禽鳥類繁殖季，遊隼習慣在懸崖邊繁殖，現正是遊隼臥巢孵蛋期間；然而在這關鍵時期，深澳酋長岩發現動力飛行傘干擾，鄭暐表示，這些緊貼巢位及稜線的飛行模式，有可能會導致遊隼親鳥棄巢，造成繁殖失敗。

基隆鳥會猛禽調查組召集人沈錦豐指出，基隆鳥會2016年時也曾在五號巢區發現，兩部動力飛行傘來回在遊隼調查樣區盤旋，導致一對遊隼飛離。沈錦豐直指，這可能是從2015年在該樣區發現遊隼交配至今，從來沒有繁殖成功的原因之一。

新北市動保處再次呼籲，依據野生動物保育法第18條規定，任何人不得騷擾、虐待保育類野生動物，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上30萬元以下罰金。若市民發現違法侵擾保育類野生動物情形，敬請拍照舉證，並通報動保處查處。

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