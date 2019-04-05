烏日自治橋防撞桿撞光光 駕駛視線受影響

2019-04-05 12:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕許多道路在路中央除了劃設雙黃線也設防撞桿，以加強防護，而烏日區自治橋上下落差大，且橋的設計有彎曲感，因此設防撞桿很重要，但防撞桿目前已被撞光光，只剩下一根，長達2年都未修復，不利駕駛的視線安全；另外，光日路地下道防撞桿也破損嚴重，呼籲市府儘速修補。

交通局交通工程科表示，會前往了解狀況，若有破損嚴重，將會儘速修復。

烏日區自治橋上下落差大，因此設防撞桿示警相當重要，但有民眾發現，沿途分向車道的防撞桿目前幾乎不翼而飛，只剩下一根，向市議員吳瓊華反映。

吳瓊華發現，自治橋的防撞桿很早有破損現象，毀損率太高，一向欠缺定期養護機制，而且已長達2年之久，現今竟只剩下一根。

吳瓊華表示，自治橋的雙向來車時因橋面有一定的坡度影響視線，駕駛容易開錯到對向車道，實在非常危險。因此防撞桿有助於提高駕駛視線的警覺性，有其必要。

此外，也有民眾反映，烏日活動中心旁、光日路地下道路段，因很多車輛、機車貪圖轉彎方便，常自行破壞分隔島的防撞桿，甚至自行取下留下足夠的距離可使車輛迴轉，險象環象，也讓防撞桿嚴重毀損；另外，在溪南橋上的防撞桿也破壞形成多處中斷的情形。

吳瓊華表示，相關單位應加強自治橋等路段防撞桿設置，要修復原有被破壞得補足，並且要加強巡修及做好定期養護機制。

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